Zmieniasz pościel raz w miesiącu? To ogromny błąd

Raz w miesiącu, raz w tygodniu, a może codziennie? Naukowcy postanowili w końcu rozwikłać tajemnicę dotyczącą tego, jak często powinniśmy zmieniać pościel. Wiele osób może być zaskoczonych wnioskami, do których doszli.

Nie ma nic przyjemniejszego od pójścia spać pod czystą, pachnącą pościelą. Niestety jest to dość pracochłonne zadanie, dlatego większość z nas nie robi tego zbyt często. Teraz okazuje się, że to ogromny błąd.

Naukowcy z Uniwersytetu Australii Południowej na portalu "The Conversation" opublikowali bowiem badania, z których jasno wynika, że pościel powinno zmieniać minimum raz na dwa tygodnie, jednak najlepiej robić to co tydzień.