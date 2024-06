"Nadwaga była objawem". Rolniczka z Podlasia usłyszała diagnozę

"Dodałam dwa zdjęcia zrobione w odstępie sześciu miesięcy. Czy mój charakter, charyzma, upór w dążeniu do celu przez ten czas się zmieniły? Nie. Czy postrzeganie mojej osoby w mediach uległo zmianie? Oczywiście, że tak. Zapytacie dlaczego? Ponieważ skoro byłam gruba, to zapewne: leniwa, złośliwa, grubiańska. Nikt nie brał nawet pod uwagę, że mogę mieć inne problemy zdrowotne i nadwaga była ich objawem... Najłatwiej ocenia się książkę po okładce. Dziś, po tych doświadczeniach, jestem silniejsza, jest mi lżej. Zarówno na ciele jak i na duszy" - napisała na Facebooku.

Kolejnym przeszkodą w utrzymaniu sylwetki marzeń jest styl życia. Justyna Maciorowska nie ukrywa, że w pracy w gospodarstwie trudno o regularne posiłki. Często kolację często je naprawdę późno, co sprzyja wzrostom wagi zarówno u niej, jak i u jej męża.

"W tamtym roku było mniej pracy zimą, można było koło domu się kręcić regularnie i te posiłki spożywać, to spadła waga, a w tym roku pracowaliśmy całą zimę, więc różnie to było - dodał Łukasz Maciorowski.

