U Elżbiety Zającówny zdiagnozowano nieuleczalną chorobę von Willebranda - to wrodzona skaza krwotoczna, przy której obserwuje się zaburzenie krzepnięcia krwi. Rzadka przypadłość objawia się częstymi i wydłużającymi się krwawieniami, które są zagrożeniem dla życia, a nawet mogą prowadzić do śmierci.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!