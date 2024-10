Mąż, reżyser i scenarzysta Krzysztof Jaroszyński, mniej występował na estradzie - zajął się pisaniem scenariuszy do takich seriali jak "Daleko od noszy" czy "Graczykowie". Założyli firmę producencką "Gabi" nazwaną tak na cześć córki.

Gabriela w kwietniu 2024 roku skończyła 33 lata i choć jako dziewczynka zagrała w serialu "Graczykowie", którego twórcą jest Krzysztof Jaroszyński, nie kontynuowała ścieżki aktorskiej. Zdecydowała się na karierę w zupełnie innym zawodzie. Jak informował "Fakt", kobieta jest specem od marketingu w jednej z najważniejszych światowych firm komputerowych, czyli CD Projekt Red. Wiele lat była też instruktorką tańca, m.in. w szkole Agustina Egurroli. Na You Tube można zobaczyć próbkę jej talentu, który odziedziczyła po mamie. Studiowała też język japoński oraz kulturę tego kraju.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!