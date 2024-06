Spryskaj tym ogród. Zapomnisz, jak wyglądają kleszcz

Kleszcze to niewielkie pajęczaki, które żywią się krwią ssaków. Żyją w wilgotnych i zacienionych miejscach. Można spotkać je w lesie, parku, na łące czy w ogrodzie. Okres ich wzmożonej aktywności przypada na przełom maja i czerwca, jednak obecnie atakują niemal przez cały rok.

Kleszcze to niewielkie pajęczaki z gromady roztoczy. Osiągają od 1 do nawet 30 mm. Żywią się krwią ssaków. Ukąszenie jest całkowicie niewyczuwalne. Większość osób orientuje się, że ma kleszcza dopiero wtedy, kiedy na skórze pojawia się swędzący rumień.

Pajęczaki są bardzo sprytne. Skrywają się w wysokich trawach i stamtąd polują na swoje ofiary. Okres ich największej aktywności rozpoczyna się tuż po wschodzie słońca i trwa do południa. To właśnie wtedy wykonujemy większość prac w ogrodzie.

Chcesz uchronić się przed kleszczami? Przygotuj ten prosty spray, który pozbędzie się ich z ogrodu na długi czas. Potrzebujesz tylko dwóch rzeczy — wody i cebuli. Jak go przygotować?

Posiekaj 150 g cebuli w drobną kostkę i zalej ją 5 litrami wody. Odstaw w ciemne i suche miejsce na 12 godzin. Po tym czasie przelej roztwór przez sito i wlej go do butelki z atomizerem. Spryskaj nim ogrodzenie oraz rośliny w ciepły i bezwietrzny dzień, a kleszcze uciekną w popłochu.

Kleszcze są bardzo wrażliwe na zapachy. Część aromatów je przyciąga, a inne wręcz odstraszają. Cebula należy do tej drugiej grupy tak jak czosnek, chrzan, lawenda, mięta pieprzowa, rozmaryn czy cytryna. Jeśli chcesz dodatkowo zabezpieczyć się przed pajęczakami, zaopatrz się w olejek eteryczny z cytryny, mięty, lawendy bądź rozmarynu i rozrób je z odrobiną oliwki. Tak przygotowany olejek wsmaruj w skórę tuż przed wyjściem z domu, a kleszcze nawet się do ciebie nie zbliżą.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!