Wetrzyj w kostki. Kleszcze nawet się nie zbliżą

Kleszcze najczęściej spotykamy w lasach, parkach, na łąkach i w ogrodach. Lubią wilgotne i zacienione miejsca, a także wysoką trawę i krzewy. Pamiętaj, że kleszcze są aktywne nie tylko w lecie, ale można jest spotkać od wiosny aż do jesieni. Dlatego zawsze warto zachować ostrożność podczas spacerów na łonie natury, a po powrocie do domu dokładnie sprawdzić swoje ciało lub sierść pupila.

Ugryzienie przez kleszcza może doprowadzić do poważnych chorób, dlatego tak ważne jest, aby dobrze chronić się przed tymi pajęczakami. Nieleczona borelioza , która objawia się rumieniem wędrującym, bólami stawów, mięśni i głowy, może prowadzić do poważnych powikłań neurologicznych i kardiologicznych. Zaś babeszjoza zagraża szczególnie osobom z osłabioną odpornością.

Jeśli planujesz biwak lub wyprawę do lasu, lub na łąkę warto założyć jasne ubrania, zakrywające nogi i ręce. Pamiętaj też o zakryciu szyi oraz noszeniu czapki. Aby jeszcze bardziej utrudnić kleszczom dotarcie do skóry, warto sięgnąć po produkty maskujące nasz naturalny zapach.

W sklepach dostępne są specjalne spraye, jednak mogą one nie być odpowiednie dla każdego, na przykład dla dzieci. Warto rozważyć również bezpieczniejsze, naturalne alternatywy, które skutecznie odstraszają te pajęczaki.

Okazuje się, że piękna i pachnąca roślina, jaką jest geranium , może być skutecznym sposobem na odstraszenie kleszczy. Jej intensywny zapach działa odstraszająco na te pajęczaki. Wystarczy posadzić kilka doniczek z geranium na balkonie, tarasie lub w ogrodzie , by stworzyć naturalną barierę ochronną. Aby zminimalizować ryzyko ukąszenia przez kleszcza, warto zastosować olejek z geranium na szczególnie narażone miejsca, takie jak kostki, łydki czy uda.

Pamiętaj też, aby po powrocie z terenu, gdzie mogą występować kleszcze, dokładnie obejrzeć całe ciało. Jeśli znajdziesz kleszcza, jak najszybciej usuń go za pomocą pęsety lub specjalnego przyrządu. Jeśli w przeciągu kilku dni zauważysz niepokojące oznaki, natychmiast zgłoś się do lekarza.

Dotarły do Polski z Afryki. Są wyjątkowo groźne

