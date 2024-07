Znajduje się w każdej lodówce. Nikt nie wie, do czego służy

Lodówka to jedno z tych urządzeń, które znajduje się w każdym domu. Wystarczy podłączyć je do prądu, żeby cieszyć się świeżym jedzeniem. Okazuje się, że we wnętrzu chłodziarki skrywa się tajemniczy otwór, który pełni ważną funkcję.

Lodówka to jedno z najważniejszych urządzeń w domu. Chłodzi produkty, zapewnia im świeżość, a także pozwala na dłuższe przechowywanie. Trudno wyobrazić sobie bez niej normalne funkcjonowanie. Mało kto jednak zwraca uwagę na niewielki otwór, który znajduje się w jej wnętrzu, zazwyczaj na tylnej ścianie. Pełni on bardzo ważną funkcję i wymaga regularnego czyszczenia. O jaki otwór chodzi?

Znajduje się w każdej lodówce. Mało kto wie, do czego służy

Lodówka to skomplikowane urządzenie, które składa się z pięciu niezwykle ważnych części, takich jak agregat, parownik, skraplacz, termostat i kapilara. Znajdują się z tyłu urządzenia i są zabudowane. Zobaczysz je jedynie po rozkręceniu chłodziarki.

Po otworzeniu drzwiczki lodówki twoim oczom ukażą się półki oraz schowki, a także niewielki otwór na tylnej ścianie. Producenci najczęściej umieszczają go nad szufladą przeznaczoną do przechowywania warzyw i owoców.

To otwór spustowy, który pozwala na swobodny przepływ wody. Dzięki niemu woda nie osadza się na żywności, a także nie zamarza na ścianie. Chroni wnętrze lodówki, zapobiegając przedwczesnemu rozkładowi jedzenia. Otwór powinien mieć stały dostęp do powietrza. Zasłonięty jedzeniem, nie będzie działał, jak należy, co negatywnie odbije się na funkcjonowaniu lodówki.

Zmieszaj z wodą i spryskaj. Tak pozbędziesz się nieprzyjemnych zapachów

Nieprzyjemny zapach z lodówki to problem, który pojawia się w wielu domach. Wynika to z wielu czynników, takich jak nieodpowiednie przechowywanie jedzenia czy brak regularnego czyszczenia. Okazuje się, że zanieczyszczony otwór może przyczynić się do tworzenia się brzydkiego zapachu. Jak go wyczyścić? To bardzo proste. Potrzebujesz do tego tylko dwóch składników — sody oczyszczonej i octu, np. spirytusowego lub kwasku cytrynowego.

Zacznij od odłączenia lodówki od prądu. Wyjmij z niej wszystkie produkty spożywcze. Kiedy urządzenie osiągnie temperaturę pokojową, dokładnie umyj lodówkę wodą wzbogaconą o odrobinę octu lub kwasku. Po dokładnym umyciu lodówki zajmij się otworem. Włóż rękawiczki na dłonie i pozbądź się z niego resztek zanieczyszczeń.

Zagotuj litr wody i dodaj do niej 1/3 szklanki octu i sody. Roztwór zacznie musować. To całkowicie naturalne zjawisko, które mija po kilku minutach. Tak przygotowaną miksturę wlej do dużej strzykawki i spryskaj nią wnętrze otworu. Na końcu osusz go ręcznikiem papierowym.

