Lodówka nie trzyma zimna? Przeprowadź test z suszarką

Masz wrażenie, że drzwi do lodówki się nie domykają? Na tylnej ściance pojawiają się kropelki? To wina nieszczelnej uszczelki. Zanim zadzwonisz po serwis, sięgnij po suszarkę i przeprowadź prosty test.

Lodówka to jedyny sprzęt domowy, który działa przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, 365 dni w roku. Przechowujemy w niej żywność, leki, a także niektóre kosmetyki. Trudno wyobrazić sobie bez niej normalne funkcjonowanie.

Zakup lodówki wiąże się z dużym wydatkiem, bowiem cena za urządzenie zaczyna się od 1,5 tys. złotych w górę. Z założenia jest to zakup na wiele lat. Zdarza się, że po jakimś czasie drzwi zaczynają się nie domykać. Nie musisz od razu dzwonić po serwisanta czy wymieniać sprzęt na nowy. Możesz poradzić sobie z tym problemem, o ile masz w domu suszarkę.

Lodówka się nie domyka? Przeprowadź prosty test

We wnętrzu lodówki panuje stała, niska temperatura, która umożliwia bezpieczne przechowywanie mięsa, jajek i nabiału. Nawet niewielka zmiana poziomu chłodu niekorzystnie wpływa na żywność. Drzwiczki powinny być otwarte nie dłużej niż kilkanaście sekund. Prawdziwy problem zaczyna się wtedy, kiedy uszczelka przestaje być szczelna.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Wówczas ciepło przedostaje się do wnętrza lodówki, która pracuje na najwyższych obrotach. Zużywa przy tym znacznie więcej prądu, co wpływa na wysokość rachunków, a jedzenie zaczyna się psuć. Masz wrażenie, że lodówka się nie domyka? Zanim zadzwonisz po serwisanta, przeprowadź prosty test. Włóż kartkę pomiędzy uszczelki. Jeśli kartka się utrzyma, oznacza to, że uszczelka jest szczelna. Jeśli nie, to znak, że potrzebuje wymiany.

Jak uszczelnić lodówkę? Sięgnij po suszarkę

Nieszczelna uszczelka nie zawsze wymaga wymiany. Wszystko zależy od rozmiaru rozszczelnienia. W przypadku niewielkiego obluzowania wykorzystaj patent, który cieszy się popularnością na Instagramie. Opublikowała go użytkowniczka tworząca jako @my_home_042. Kobieta włożyła kartkę do lodówki. Na filmiku widać, że wypada z drzwiczek, co oznacza, że uszczelka jest nieszczelna. Następnie włączyła suszarkę i skierowała ciepły nawiew bezpośrednio na uszczelnienie. Gorące powietrze sprawiło, że urządzenie znów stało się szczelne.

Gdy uszczelka w twojej lodówce pozostawia wiele do życzenia, przeprowadź taki test z suszarką. Jeśli wróci do pierwotnego stanu i znów będzie działać jak trzeba — możesz być spokojna o żywność w lodówce. W przeciwnym razie — jeśli po zastosowaniu triku kartka nadal wypada — konieczna będzie wymiana uszczelnienia.

Jest jednak jeszcze jeden sposób, który pomoże ci rozwiązać ten problem. Potrzebujesz tylko jednej rzeczy — pomadki do ust. Wyczyść uszczelkę, wytrzyj ją do sucha, a następnie wetrzyj w nią niewielką ilość pomadki do ust lub wazeliny. Drzwi powinny szczelnie się zamknąć. Jeśli żaden z opisanych patentów nie zadziała, skontaktuj się ze specjalistą, który wymieni uszczelkę na nową.

Źródło: Kobieta Gazeta

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl