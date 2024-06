Woda zbiera się w lodówce? Zrób prostą rzecz

W twojej lodówce zbiera się woda? To problem, który można łatwo rozwiązać samodzielnie. Zajmie ci to jedynie pięć minut. Wystarczy, że znasz prosty trik.

Lodówka jest jednym z najważniejszych urządzeń w kuchni, które powinno niezawodnie chłodzić nasze jedzenie. Czasem jednak zdarza się, że zaczyna zbierać się w niej woda. Zanim zdecydujemy się na wezwanie fachowca, warto spróbować samodzielnie rozwiązać ten problem.

Woda zbiera się w lodówce - jak rozwiązać ten problem?

Najczęściej problem zbierającej się wody dotyczy lodówek bez systemu No Frost, które nie mają kontroli poziomu wilgoci ani zapobiegania osadzaniu się szronu. Woda najczęściej pojawia się na tylnej ściance oraz w komorach.

Głównym winowajcą jest zazwyczaj zatkany odpływ odszraniania. To mała dziurka połączona z rurką spustową, znajdująca się z tyłu lodówki, nad szufladą na warzywa. Zadaniem tego odpływu jest odprowadzanie wody z lodówki. Niestety często bywa on zatkany przez osady lub resztki jedzenia.

Aby udrożnić odpływ, potrzebujemy przetykacza do czyszczenia odpływu skroplin, który zazwyczaj jest dołączany do każdej nowej lodówki. Wprowadź go delikatnie do odpływu, aby usunąć zator. Jeśli go nie posiadasz, możesz użyć cienkiego drucika. Nigdy nie sięgaj jednak po wykałaczki, które mogą wyrządzić więcej szkody niż pożytku.

Co jeśli przetykacz nie pomoże?

Jeśli przetykacz nie rozwiąże problemu, należy zastosować kolejną metodę. Przygotuj roztwór z wody i sody oczyszczonej i za pomocą strzykawki wprowadź go do rurki odpływowej. Czynność tę wykonuj bardzo powoli, aż woda zacznie wypływać do miski odpływowej. Jeśli tak się stanie, oznacza to, że otwór został prawidłowo odetkany.

Skraplająca się woda może też pogorszyć stan uszczelki do drzwi lodówki, która stanie się porowata i sztywna. Temu również da się zaradzić.

Jeśli nie ma dziur, dokładnie ją umyj i osusz. Następnie nasmaruj uszczelkę. Użyj odpowiedniego preparatu lub balsamu do ust, aby zwiększyć jej elastyczność i zapewnić lepsze domykanie drzwi.

