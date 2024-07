Zagadka dla bystrzaków. Tylko 1 proc. internautów daje radę

Zagadki na spostrzegawczość cieszą się wśród internautów ogromną popularnością. Dziś mamy dla was kolejną tego typu łamigłówkę, stworzoną przez jednego z miłośników zagadek i iluzji optycznych, a także twórcę bloga Puzzles, Brain Teasers and Fun. Ten pasjonat podzielił się w sieci ilustracjami przedstawiającymi koty, które na pierwszy rzut oka wydają się niemal identyczne. Jego zdaniem aż 99 procent internautów nie jest w stanie poprawnie rozwiązać tego zadania.

© Facebook | Puzzles, Brain Teasers and Fun

Czy nadal nie jesteś pewien, które koty są identyczne? Odpowiadamy: to ilustracje numer 2 i 4. Pozostałe obrazki mają różne detale, które na pierwszy rzut oka mogą być trudne do zauważenia.

Wychodzi więc na to, że tylko koty numer 2 i 4 są identyczne.

© Facebook | Puzzles, Brain Teasers and Fun

