Znajdź liczbę 2398. Tylko geniusz zrobi to w mniej niż 20 sekund

Testy na spostrzegawczość cieszą się niesłabnącą popularnością. To doskonały sposób na to, aby przetestować swoje umiejętności i pobudzić umysł do działania. Powyższy obrazek przedstawia ciąg liczb. Twoim zdaniem jest znalezienie liczby 2398 w jak najkrótszym czasie.

Tylko nielicznym udaje się zrobić to w mniej niż 20 sekund. Zanim zabierzesz się za zadanie, koniecznie nastaw stoper. W ten sposób dowiesz się, czy należysz do elitarnego grona mistrzów spostrzegawczości.

Ukryta liczba na obrazku. Czy jesteś w stanie ją znaleźć?

Ten obrazek może budzić skrajne emocje, od zachwytu po irytację. Niektórym osobom wystarczy zaledwie 20 sekund, aby znaleźć na nim ukrytą liczbę i przekonać się, czy należą do grona prawdziwych geniuszy.

Nie jest to tak proste, jak mogłoby się wydawać. Dlaczego? Ten obrazek to nic innego, jak iluzja optyczna, czyli błędna interpretacja tego, co widzimy. Na pierwszy rzut oka może wydawać nam się, że jesteśmy w stanie bez trudu znaleźć liczbę. Po chwili okazuje się, że wzrok zaczyna "wariować", co znacznie utrudnia zadanie.

Właśnie dlatego tego typu łamigłówki i zabawy robią prawdziwą furorę wśród internautów. Niektórzy mierzą sobie czas, chcąc udowodnić, że są naprawdę inteligentni czy spostrzegawczy. W końcu nie każdemu udaje się znaleźć m.in. ukryte liczby na grafikach, a w dodatku zmieścić się w wyznaczonym do tego czasie.

W przypadku tego obrazka twoim zdaniem jest dostrzeżenie liczby 2398. Zwykle ludzki wzrok najpierw zauważa 2898, ponieważ różnica między cyframi '3' a '8' jest niewielka. Nie każdy jest w stanie dokładnie określić, w którym miejscu znajduje się właściwa liczba, choć istnieją osoby, które potrafią to zrobić.

Gdzie znajduje się liczba 2398?

Niektórzy ludzie są w stanie odnaleźć ukrytą liczbę w mniej niż 20 sekund, co dla wielu z nas może wydawać się niemożliwe. Taka umiejętność świadczy o tym, odznaczamy się nie tylko wysoką inteligencją, ale i doskonałym wzrokiem.

Nie możesz znaleźć podanej liczby? Śpieszymy z pomocą. Jeszcze raz przyjrzyj się powyższej grafice. Skieruj swój wzrok na trzeci rząd od końca. Następnie przenieś go na piątą liczbę. To właśnie tam znajduje się poszukiwany ciąg.

