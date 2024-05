Matematyczna pułapka. Łatwo o odruchowy błąd

Zagadki wzrokowe czy matematyczne takie jak ta, która ostatnio podbiła internet, mają niezwykłą moc przyciągania. Dlaczego? Przede wszystkim łamigłówki to świetny trening dla mózgu. Zmuszają do logicznego myślenia, analizowania i szukania rozwiązań. Oprócz tego służą nauce poprzez zabawę i rozrywce oraz potrafią przynieść sporą satysfakcję ze znalezienia prawidłowej odpowiedzi.

Matematyka potrafi zaskoczyć nawet tych, którzy uważają się za mistrzów liczb. Choć wszyscy pamiętamy lekcje rozwiązywania równań z podstawówki, czasem prosta zagadka może wprawić w zakłopotanie. Cztery trójki i kilka znaków działań — wydaje się banalne, prawda? A jednak to podchwytliwe równanie zagięło już niejednego śmiałka. Jak więc podejść do rozwiązania tej matematycznej pułapki? Odpowiedź kryje się w podstawach, które poznaliśmy już dawno temu.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Presja czasu działa na niekorzyść

Jeśli zastanawiasz się nad tą zagadką, to znak, że twój mózg pracuje na pełnych obrotach. Pobudzenie szarych komórek do działania to prawdziwa sztuka, zwłaszcza gdy nie ćwiczymy ich zbyt często. Niestety, mało kto ma na to czas i ochotę, bo matematyka nie należy do ulubionych zajęć. W rezultacie tracimy zdolność logicznego myślenia. Jednak to proste równanie z czterema trójkami zaskoczyło wielu miłośników matematyki.

Pod presją czasu podajemy złe odpowiedzi i nie pamiętamy zasad dotyczących prawidłowego rozwiązywania równań matematycznych. Czy dasz radę i w 10 sekund podasz prawidłową odpowiedź? Nastaw stoper i do dzieła.

Podaj właściwą odpowiedź w mniej niż 10 sekund © materiały własne | materiały własne

Jak rozwiązać równanie?

Jeśli nie wiesz, jak rozwiązać tę łamigłówkę, warto przypomnieć sobie szkolne lekcje matematyki i to, co nauczyciele powtarzali jak mantrę: kolejność wykonywania działań. Bez tej wiedzy trudno będzie szybko znaleźć poprawną odpowiedź. Dlatego też podpowiadamy, jak rozwiązać to zadanie. Gdy w działaniu nie ma nawiasów, najpierw wykonujemy mnożenie i dzielenie (od lewej do prawej), a następnie dodawanie i odejmowanie.

Zgodnie z zasadami matematyki, pierwszeństwo ma mnożenie, więc zaczynamy od niego. W takim przypadku otrzymujemy "3 - 9 + 3 = ?", co wygląda już znacznie przystępniej. Teraz powinno być z górki, ale uwaga! Słowo "powinno" nie jest tu przypadkowe. Wiele osób zapomina, że działania w równaniach wykonujemy od lewej do prawej strony, a to kluczowe dla uzyskania prawidłowego wyniku.

Materiały WP © Materiały własne

Jaki jest prawidłowy wynik?

W tym miejscu łatwo o błąd, ponieważ wiele osób myśli, że nie może odjąć dziewiątki od trójki, lecz nic bardziej mylnego. W tym przypadku z równania "3-9+3=?" otrzymujemy "-6+3=?". Oznacza to, że poprawny wynik będzie wynosił -3. Udało ci się udzielić poprawnej odpowiedzi w mniej niż 10 sekund?

Zobacz także : Zagadka z podstawówki. Wielu popełnia błąd w tym samym miejscu

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!