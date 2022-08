Znalazł kultowe buty w lumpeksie. Zapłacił kilkaset złotych mniej, niż za nową parę

Kilka prostych ruchów i obuwie jak nowe

Po chwili tiktoker wziął się do pracy i, z pomocą szczotkowania na sucho i na mokro, rozpoczął proces odnowienia zakupionego produktu. Choć brud, pył i plamy stawiały nieco oporu, pierwsze warstwy zostały usunięte dzięki kilku rodzajów szczotek. Później buty trafiły do pralki, a następnie zostały potraktowane ściereczką z mikrofibry, acetonem, płynem do dezynfekcji, sprejem do odświeżenia oraz mydłem galasowym. Trzeba przyznać, że finalny efekt jest naprawdę świetny! Para wygląda prawie jak nowa!