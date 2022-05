"Walka w ciucholandzie". Nagranie jest hitem sieci

Kobiety walczą o sukienkę w lumpeksie

Najbardziej oblegany w lumpeksach jest dzień dostawy, w którym wystawiany jest nowy towar. To właśnie wtedy do takich sklepów z samego rana ustawiają się bardzo długie kolejki. Atmosfera już jest napięta, a po wejściu do środka rozgrzewa się do czerwoności. Każdy chce coś upolować, a wypatrzonej zdobyczy łatwo nie odda. W ten sposób rodzą się konflikty. Co, jeśli dwie kobiety złapały za tę samą sukienkę? Bywa, że dochodzi nawet do rękoczynów.