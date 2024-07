Co zamiast mini? Strój Krupińskiej z "DDTVN" robi furorę

Wysokie temperatury sprawiają, że znacznie chętniej sięgamy po ubrania, dzięki którym nieco odsłaniamy swoje ciało. Szczególnym uznaniem cieszą się szorty, które są nie tylko wygodne, ale także modne. Paulina Krupińska udowodniła, że to świetna opcja również do pracy.

Stylowe komplety to obecnie jeden z największych hitów wśród topowych influencerek oraz gwiazd. Nie trzeba martwić się już o pozostałe elementy stroju. Paulina Krupińska również jest fanką stylowych kompletów. Ostatnio zaprezentowała się w zestawie w żółtym kolorze, który składał się z oversizowej koszuli z bufiastymi rękawami oraz eleganckich szortów z wysokim stanem.

Oba produkty ozdobiono ażurowym wzorem przypominającym kwiaty, które dodawały jej stylizacji niepowtarzalnego uroku. Warto dodać, że prezenterka zdecydowała się na komplet z kolekcji polskiego projektanta, w którego składzie można znaleźć wiskozę oraz bawełnę. W upalne dni warto szczególnie zwrócić uwagę na to, z czego wykonane są nasze ubrania, gdyż to od nich zależy czy będzie nam w nich w pełni komfortowo.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!