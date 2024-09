Znana sieć sklepów zwalnia swoich pracowników… na uprawianie sportu

Pół godziny aktywności fizycznej dziennie wystarcza, aby wypełnić zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia. Mimo że normy WHO nie są zbyt wygórowane, niespełna 1/3 Polaków poświęca tyle czasu na uprawianie sportu. Jesteśmy za to jednym z najbardziej przepracowanych narodów w Europie.

Sport to najtańszy dostępny lek. Regularna aktywność fizyczna poprawia kondycję, przemianę materii, ogólną sprawność oraz pozwala zachować prawidłową masę ciała. Ruch wpływa też na obniżenie poziomu cukru, stabilizację ciśnienia krwi, wzmacnia układ odpornościowy i nerwowy.

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca osobom dorosłym co najmniej 150–300 min umiarkowanej aktywności fizycznej tygodniowo (np. jazdę na rowerze do pracy lub po zakupy) lub 75–150 min intensywnej (tj. bieganie, pływanie, siłownia). Wystarczy zatem od 20 do 40 min ruchu każdego dnia, aby móc cieszyć się lepszym zdrowiem i samopoczuciem.

I choć normy WHO nie są szczególnie wyśrubowane, to wciąż jedynie 28 proc. Polek i Polaków w wieku 15–69 lat je wypełnia – wynika z raportu "Poziom Aktywności Fizycznej Polaków 2023" przygotowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Wśród osób powyżej 15. roku życia 27 proc. regularnie podejmuje aktywność fizyczną związaną z koniecznością przemieszczania się – 21 proc. chodzi, a 6 proc. jeździ na rowerze. Spacery w czasie wolnym deklaruje 29 proc. respondentów.

Pod względem aktywności fizycznej mocno odstajemy od średniej europejskiej. Badanie Eurobarometru wskazuje, że 40 proc. obywateli UE uprawia sport przynajmniej raz w tygodniu. Ruch ma największe znaczenie dla mieszkańców Irlandii oraz krajów skandynawskich – aż 23 proc. Irlandczyków ćwiczy co najmniej 5 razy w tygodniu.

Godzina na sport zamiast na pracę!

Należymy za to do jednych z najbardziej zapracowanych narodów w Europie. Jak wynika z danych Eurostatu, w ubiegłym roku Polacy (w wieku 20–64 lat) pracowali średnio 39,3 godz. tygodniowo. Więcej czasu w pracy spędzili od nas tylko Grecy (39,8 godz.) i Rumuni (39,5 godz.). Najkrótszą średnią liczbą przepracowanych w tygodniu godzin mogą pochwalić się natomiast Holendrzy – 32,2 godz.

Konieczność wykonywania zawodowych obowiązków "po godzinach", a co za tym idzie – niedobór wolnego czasu, to najczęściej wskazywany powód braku aktywności fizycznej. Z zasiedzeniem w pracy walczy marka Decathlon. Największa sieć sklepów, a zarazem producent sprzętu sportowego postanowił zwolnić wszystkich swoich pracowników… na sport!

Firma wprowadziła innowacyjny program Work–Sport Balance. Każdy pracownik Decathlonu, który do niego przystąpi, będzie mógł przeznaczyć godzinę swojego czasu pracy w tygodniu na uprawianie sportu. To od niego zależy, czy przyjdzie do pracy godzinę później, czy wyjdzie z niej wcześniej. Co więcej, może też wykorzystać tę godzinę w ciągu dnia, bo Decathlon przy swoich sklepach często ma własne obiekty sportowe, m.in. boiska i siłownie plenerowe. Istnieje też możliwość wykorzystania raz na dwa tygodnie dwóch godzin z rzędu. Godziny dla sportu są w 100 proc. płatne.

- Misją Decathlonu jest zachęcanie ludzi do uprawiania sportu. Mamy wiele do zrobienia dla polskiego społeczeństwa, które jest jednym z najmniej aktywnych w Europie. Wśród głównych powodów tej sytuacji jest brak czasu na sport. Dlatego zdecydowaliśmy się stworzyć benefit pracowniczy, którego na polskim rynku jeszcze nie było. Program Work–Sport Balance umożliwia naszym pracownikom uprawianie sportu w czasie pracy. Dzięki temu rozwiązaniu będą oni mogli jeszcze lepiej zadbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie – mówi Paweł Krawczyk, CEO w Decathlon Polska.

Decathlon motywuje do sportu innych

Kampanię Decathlonu "Zwalniamy wszystkich" wsparli portal Pracuj.pl, AWF Warszawa oraz platforma budująca zaangażowanie pracowników Worksmile.

- Z badań, które prowadzimy w Pracuj.pl, wynika, że ponad 1/4 respondentów ma poczucie przeładowania obowiązkami. Aktywność w czasie pracy pomaga minimalizować stres, ale także zwiększa kreatywności i efektywność zawodową. Zdecydowaliśmy się zaangażować we współpracę z marką Decathlon właśnie z uwagi na to, że w czasach, w których łatwo o przepracowanie i przebodźcowanie, zdolność regeneracji i odpoczynku jest niezbędna, by można było pracować dobrze i mądrze – przyznaje Piotr Majchrzak, brand manager w Pracuj.pl.

Na to, jak ważny jest sport w naszym życiu, zwraca też uwagę rektor AWF Polska.

- Regularna aktywność fizyczna jest kluczowym elementem utrzymania zdrowia oraz równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Sport nie tylko poprawia kondycję fizyczną, ale również pomaga w radzeniu sobie ze stresem, zwiększa koncentrację i motywację, a także sprzyja tworzeniu pozytywnych relacji w zespole – dodaje prof. dr hab. Bartosz Molik.

Warto podkreślić, że Decathlon nie tylko zachęca swoich pracowników do zdrowego balansu w pracy i uprawiania sportu, ale inspiruje do tego również inne marki. Lider rynku sportowego opracował szczegółową instrukcję wprowadzenia programu Work–Sport Balance dla każdej firmy. Mowa tu zarówno o dużej korporacji, jak i małym, lokalnym biznesie. Instrukcja oraz wszystkie niezbędne informacje dostępne są bezpłatnie na stronie worksportbalance.pl.

