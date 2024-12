Nosi je do szpilek i czarnej mini. Genialnie modelują nogi

Moda stale goni do przodu, a z nią coraz to nowsze trendy. Trendsetterki jednomyślnie ogłosiły, że jesienią i zimę 2024/2025 rządzą rajstopy. I to nie byle jakie. Największą popularnością cieszą się te kolorowe, wzorzyste i mieniące się, ale w swojej szafie warto mieć też coś klasycznego, co pasuje do większości stylizaji.