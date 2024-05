Zniewalająca Bella Hadid w Cannes. W tej kreacji wręcz płynęła

Cannes. Impreza Chopard pod hasłem "Once Upon A Time". I ona – w srebrzystej satynie, która efektownie współgrała z każdym jej ruchem. Bella Hadid wyglądała niczym Wenus wyłaniająca się z wody. A jeszcze większą furorę zrobiła, gdy odwróciła się tyłem do fotoreporterów.