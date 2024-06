Co to są "hip dips"? Chodzi o charakterystyczny kształt bioder

"Hip dips". To fraza, która krąży w mediach społecznościowych jak oszalała. Funkcjonuje też jako "violin hips". A to wszystko dlatego, że mowa o biodrach, które swoim kształtem przypominają skrzypce. Cały wic polega na charakterystycznych wcięciach, dołeczkach, które dla wielu kobiet są powodem do dumy, a dla innych źródłem kompleksów.