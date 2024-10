Wraca na scenę. "Problemy zdrowotne udało się pokonać"

Ewa Bem miała okazję pojawić się po długiej nieobecności na scenie festiwalu Top Of The Top w Sopocie. Pokazała wówczas, że jest w bardzo dobrej formie. Wcześniej mierzyła się jednak z trudnymi chwilami. Najpierw pożegnała starszą córkę Pamelę. Później zmagała się z problemami zdrowotnymi. Nie ujawniono jednak, jakimi dokładnie.

- Mieliśmy trochę zdrowotnych problemów. Na razie czas odpocząć. Zobaczymy, co będzie dalej - mówił mąż artystki, Ryszard Sibilski, w rozmowie z "Rewią".

Teraz manager gwiazdy, Andrzej Łukasik, poinformował, że Ewa Bem wraca do gry.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!