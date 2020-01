WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Ludzie + 1 odchudzanie Maja Kołodziejczyk 30-12-2019 (09:20) Zobaczyła swoje zdjęcia z Wigilii. Stwierdziła, że jest grubsza od Mikołaja i postanowiła schudnąć 30-letnia Heather Blair była zszokowana tym, jak wygląda na zdjęciach z Wigilii. Dostrzegła, że swoją posturą zasłaniała prawie całą choinkę i postanowiła zrzucić zbędne kilogramy do następnych świąt. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Schudła, bo była grubsza od świętego Mikołaja (123RF + Facebook) Heather Blair z Staffordshire nie prowadziła zbyt zdrowego trybu życia i zaczęła gwałtownie tyć po skończeniu 20 roku życia. W porze lunchu najczęściej odwiedzała restauracje typu fast food, a przy tym prowadziła siedzący tryb życia. Nieodpowiednie nawyki sprawiły, że Brytyjka w wieku 30 lat ważyła już około 127 kg. Wszystko zmieniło się jednak w 2018 roku, w święta Bożego Narodzenia. Gdy Heather Blair zobaczyła zdjęcie, na którym zasłania niemalże całą choinkę stwierdziła, że "jest grubsza od świętego Mikołaja" i musi coś z tym zrobić. Przeszła na dietę, bo była "grubsza od Mikołaja" Heather Blair przyznała, że bardzo często kupowała swoje ubrania w sklepach dla kobiet w ciąży. Wstydziła się tego przed swoim partnerem Craigiem, dlatego zawsze wycinała metki. "Kiedy patrzę na swoje zdjęcia z zeszłego roku, nie wierzę, że doprowadziłam się do takiego stanu" – powiedziała w rozmowie z brytyjskimi mediami. Heather Blair dodatkowo zaszła w ciążę w marcu 2018. 30-latka zrzuciła kilka kilogramów w wyniku choroby, na którą cierpiała po urodzeniu dziecka. Uświadomiła sobie wówczas, że utrata masy ciała jest możliwa. Motywując się zdjęciem ze świąt Bożego Narodzenia, Heather podjęła próbę odchudzania. Po raz pierwszy w życiu nauczyła się gotować w domu i zastąpiła tłuste dania na wynos zdrowszymi wersjami tych samych posiłków, które przygotowywała samodzielnie. Obecnie Heather Blair bez problemu mieści się w rozmiarze 40. Przyznaje również, że od czasu do czasu pozwala sobie na drobne grzeszki i nie jest zwolenniczką bardzo restrykcyjnych diet. Musimy przyznać, że na zdjęciu, które wykonała w tym roku na tle choinki, prezentuje się fenomenalnie.