Żołnierka w spódnicy. Magdalena Pilor brała udział w misji w Afganistanie

A dlaczego kobiety wyjeżdżają? Ich powody wyjazdu na misję są dokładnie takie same jak mężczyzn, wszyscy są takimi samymi żołnierzami. Dziewczyny, z którymi rozmawiałam, często mówiły: "Dlaczego nas o to pytasz? Czy zadałabyś to samo pytanie mężczyźnie - dlaczego facet jedzie na wojnę?". Tak więc kobiety jadą na wojnę, bo ich jednostka jedzie, chcą się sprawdzić, są żołnierzami i to jest ich praca. Czy się bały? Tak, ale strach nie odróżnia płci, więc każdego w jakimś stopniu dotyka.