Żołnierze pomogli posprzątać księgarnię. To cisi bohaterzy powodzi

Lokal został całkowicie zniszczony. Sprzęt, książki i meble nie nadają się do użytku. Mimo tak trudnej sytuacji, właściciele się nie poddają. Mogli liczyć na pomoc żołnierzy z Jednostki Działań Wsparcia z Legionowa.

Jeszcze do niedawna Księgarnia w Herbaciarni była tętniącym życiem miejscem. Zrzeszała fanów dobrej herbaty i czytelnictwa. W lokalu organizowano liczne spotkania autorskie i warsztaty. Wszystko zmieniło się wraz z nadejściem powodzi. Woda zalała znaczną część Lądku-Zdroju, włącznie z centrum.

"Niech się szybko uda odbudować to miejsce... niech cieszy jak do tej nieszczęsnej powodzi... Bądźcie dobrej myśli...", "Najważniejsze, że cali jesteście i zdrowi. Wszystko się naprawi i znowu będzie pięknie", "Będzie pięknie! Wspaniale, że z taką determinacją odbudowujecie swój świat" - czytamy w komentarzach.

