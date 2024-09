"Zostałam z niczym". Pokazała swój salon przed i po zalaniu

Komarnicka prowadziła biznes związany ze stylizacją rzęs. Niestety, nie zdążyła uratować go przed powodzią, ratując przede wszystkim siebie i swoją małą córkę. Kiedy woda opadła, udała się do salonu. Wszystko było poprzewracane oraz zniszczone.

- To miejsce tętniło życiem. Przez ostatnie miesiące wybieraliśmy kwiaty, kupowaliśmy sadzonki, by stworzyć dla naszych gości piękny ogródek, wydawaliśmy na to wszystkie pieniądze, kupowaliśmy ubrania z second-handu, byleby starczyło na nowe sprzęty do restauracji i hotelu. Tego wszystkiego już nie ma. W ostatnim czasie odmalowaliśmy, praktycznie sami, wszystkie pokoje dla gości, kupiliśmy już zapas pelletu na zimę - wszystko przepadło - oznajmił.