Żył z żoną przez 27 lat. Mało kto wie, kim była

Aktor wraz z rodziną długo mieszkał w centrum Krakowa, jednak w pewnym momencie podjęli decyzję o wyprowadzce na wieś. To właśnie tu mogli w pełni cieszyć się prywatnością i spokojem.

Anna Gnatowska jest przedszkolanką w jednym z krakowskich przedszkoli. Choć wspólnie z mężem często się mijali, nie ukrywała, że była przyzwyczajona do takiego życia.

Dariusz Gnatowski często podkreślał, jak bardzo ważna była dla niego rodzina. Nie ukrywał przy tym, że był wdzięczny żonie za wszystko, co dla niego robiła.

