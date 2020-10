Dariusz Gnatowski od dawna chorował na cukrzycę. Wpierał diabetyków, założył fundację "Wstańmy Razem. Aktywna Rehabilitacja"

Dariusz Gnatowski zmarł we wtorek w krakowskim szpitalu. Aktor miał 59 lat. Przyczyną jego śmierci było zapalenie płuc i niewydolność oddechowa. Gnatowski cierpiał też na cukrzycę typu 2. Jak podają media, był również zakażony koronawirusem.

Dariusz Gnatowski wspierał chorych na cukrzycę

Mało kto wie, że artysta cierpiał na przewlekłą chorobę, cukrzycę typu 2. W codziennej walce z nią wspierały aktora żona i córka. O swoim małżeństwie i rodzinie, tak mówił w jednym z wywiadów: Dzięki nim, tak naprawdę, wyszedłem na prostą. (...) Myślę, że dzięki cierpliwości mojej żony jesteśmy małżeństwem już 24 lata. Przez ponad dwie dekady zdążyliśmy się już do siebie przyzwyczaić i dotrzeć. Mój znajomy kiedyś mówił: Najgorsze jest pierwsze 15 lat. Niby to żart, ale coś w tym jest".

W rozmowie z "Na żywo" aktor wyznał, że cukrzyca wymagała od niego poświęceń. Ciężko byłoby mu podporządkować się rygorowi żywieniowemu, gdyby nie rodzina. "Węglowodany, czyli to, co łasuchy lubią najbardziej - ciasta i wszelkie słodkości. Jeśli chce się żyć, to zrezygnowanie ze słodyczy nie jest jakimś arcytrudnym przedsięwzięciem" – wyznał Gnatowski w rozmowie z tygodnikiem.