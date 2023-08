Żona wbiła mu nóż w pośladek. Miała już serdecznie dosyć

Ich małżeństwo nie było jednak idealne. Gawliński w wielu wywiadach przyznawał, że musiał dojrzeć do roli męża, a później także ojca. Kiedy on imprezował, ona zajmowała się domem oraz dwójką ich dzieci. W przypływie emocji małżonka wokalisty wbiła mu nawet nóż w jeden z pośladków, co dziś traktują jako zabawną, rodzinną anegdotę.