Żona wróciła do pracy, on został z dzieckiem. "Świat się nie zawalił"

Wszystko jest jasne i przejrzyste, gdy człowiek dobije się do danych. Problem jest ze zdobyciem tych informacji, które są pochowane w różnych zakładkach na stronach internetowych różnych ministerstw i urzędów. Wydaje się to droga nie do przejścia. Ale gdy ma się pomoc albo wszystkie zebrane dokumenty, to jest proste i szybkie. Jeśli każdy ojciec będzie musiał przechodzić tę drogę bez wsparcia, za każdym razem będzie to zniechęcające. Powinny być informatory ze wzorami dokumentów, wszystko w jednym miejscu. Dostaję mnóstwo pytań od ojców, co oni muszą zrobić, żeby pójść na urlop rodzicielski.