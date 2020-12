Zorganizowali pogrzeb nienarodzonych dzieci. Chodzi o kilkaset płodów z warszawskich szpitali

Nienarodzone dziecko pochować mogą nie tylko rodzice, ale każdy obywatel

- Kiedy w prosektorium szykowaliśmy te dzieci do uroczystości pogrzebowej, każde z nich brałam na ręce, umyte owijałam w pieluszkę. Widziałam wśród nich wiele pięknych zdrowych dzieci, choć były oczywiście także chore, z widocznym rozszczepem kręgosłupa i innymi wadami (..) - mówiła w "Gościu Niedzielnym" Maria Bienkiewicz z Fundacji Nowy Nazaret.

- Dzieci te mają prawo do godnego pogrzebu. W oczach Boga są one osobami, których imiona zostały zapisane w Księdze Życia. Bogu dziękujemy za historię ich życia, którą rozpoczęły w chwili poczęcia w łonie matek. Zakończona w ciągu kilku miesięcy, jeszcze przed narodzeniem nie oznacza, że przestały istnieć. Życie człowieka zmienia się, ale nie kończy. Ich życie trwa, Bóg przedłużył je na całą wieczność. To najwspanialsza informacja - powiedział w homilii biskup siedlecki, Kazimierz Gurda.