Zosia Ślotała wróciła do pracy po ślubie. Jej ażurowa koszula z sieciówki, robi wrażenie

W sierpniu 2019 roku Zofia Ślotała przyjęła zaręczyny Kamila Haidara. Para spotykała się wcześniej dość długo, doczekali się dwójki dzieci. We wrześniu 2020 roku zakochani stanęli na ślubnym kobiercu. Zdjęcia z uroczystości obiegły media społecznościowe.

Zosia Ślotała – dzieci, związek, praca

Ażurowa koszula z Zary

Na swoim koncie na Instagramie celebrytka umieszcza wiele zdjęć, na których reklamuje swój biznes. Ostatnio poinformowała, że wraca do pracy po ślubie i weselu. Na swoim profilu w mediach społecznościowych pokazała się w uroczej koszuli. To model z kołnierzem z ażurowymi wstawkami. Pochodzi z Zary. Niestety koszula nie jest już dostępna w ofercie sklepu, zapewne pochodzi z zeszłej kolekcji. Podobne modele są aktualnie dostępne w tej sieciówce w cenie do 150 złotych.