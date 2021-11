Została cosplayerką. Fani twierdzą, że wybiera zbyt odważne kostiumy

Cosplayerka ubiera się zbyt odważnie?

Głównym zarzutem w stronę Sophie jest to, w jaki sposób zmienił się styl jej kostiumów. Fani z Wielkiej Brytanii zauważyli, że od czasu przeprowadzki do Tokio ich niegdyś ulubiona cosplayerka wybiera zbyt seksowne kreacje - a nie o to przecież przy tym artystycznym hobby chodzi. Problemy kobiety zaczynają powoli narastać; coraz większa część cosplayerowej społeczności dołącza się do osób krytykujących jej ubiór, którzy twierdzą, że nie mogą jej teraz szanować.