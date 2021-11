Ostre słowa Nergala. "Nie słuchajcie covidiotów"

Dorota Rabczewska również nie pozostawała dłużna w kąśliwych uwagach na temat byłego kochanka: - Przypomina mi się, jak jego przyjaciele mówili, że chociaż dużo muzycznie osiągnął za granicą, to do pełni szczęścia zawsze brakowało mu popularności w Polsce. Był rozgoryczony, że nikt go tu nie zna, miał na tym tle potężny kompleks. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby wcześniej z tego tak nie szydził. On jednak wszedł w nie swoją skórę, a to największy objaw hipokryzji.