Została mamą. Podzieliła się nagraniem z porodu

Dziennikarka była w ciąży równocześnie z redakcyjną koleżanką, Małgorzatą Tomaszewską. Jak zaznaczyła w rozmowie ze "Światem gwiazd", zarówno informacja o ciążach, jak i o jej poronieniu, bardzo zbliżyła je do siebie w tamtym czasie.

- My obie wiedziałyśmy o sobie nawzajem od początku. Ja się trochę bałam. Chyba trzy tygodnie miałam termin wcześniej niż ona. Rozmawiałam z Małgosią, jak to ogłosimy, jak to zrobimy, czy razem, czy osobno, w jaki sposób. I Gosia też była jedną z pierwszych osób, które dowiedziały się o tym, że coś jest nie tak - wspominała Aleksandra Grysz.