Już wróciła do formy sprzed ciąży. Trzymała się kilku zasad

Widzowie mieli okazję poznać Małgorzatę Tomaszewską m.in. dzięki programowi "Pytanie na śniadanie", gdzie była jedną z prowadzących. Tuż przed jej porodem nastąpiły jednak zwolnienia, które ją także dotknęły. Dzięki mediom społecznościowych celebrytka jest jednak w stałym kontakcie ze swoimi fanami. To właśnie na Instagramie zdradziła też, jak udało jej się już wrócić do formy sprzed ciąży.

Powrót do formy sprzed ciąży uzależniony jest od wielu indywidualnych czynników. Niektórym udaje się to szybciej, a innym wolniej. Właśnie dlatego w tym przypadku nie warto porównywać się do innych. Okazuje się jednak, że Małgorzacie Tomaszewskiej już to się udało.