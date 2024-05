Została zamordowana przez Hamas. Ciało 22‑latki trafiło do rodziny

Shani Louk była jedną z 364 osób, które zginęły 7 października 2023 roku w trakcie festiwalu SuperNova. Zgromadzony tłum został zaatakowany przez bojowników Hamasu. Tuż przed tragedią, co wyjawił jej ojciec w trakcie pogrzebu, kobieta dzwoniła do siostry. Miała jej powiedzieć: "Wszystko będzie dobrze". Młoda obywatelka Izraela próbowała wraz z przyjaciółmi uciec przed oprawcami. Niestety nie zdążyła. Ciało 22-latki było potem wożone ulicami Gazy, niczym trofeum, przez członków Hamasu.

Siedem miesięcy po tragicznych wydarzeniach Louk trafiła do bliskich. Rodzina w końcu mogła pochować i pożegnać tragicznie zmarłą.

Potem głos zabrał ojciec 22-latki. " Zawiodłem cię. Wybacz mi (...). Stałaś się symbolem. Byłaś światłem dla ciemności tego terroru" - dodał mężczyzna. Następnie rodzina Izraelki zaśpiewała utwór jej autorstwa. Pieśń antywojenną. "Dzień dobiegł końca. Nastał mrok, pragnę wrócić do domu. Nie chcę wojny, chcę wrócić do domu" - brzmiały jej słowa. Głos zabrała też mama młodej kobiety.

