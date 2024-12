Kupiła stuletni dom. Pokazała, co odkryła pod podłogą

Aktorka wyznała, że jeden z jej partnerów ją zdradził. Jak sama przyznała, lekceważyła wszelkie znaki, które mogłyby wskazywać na to, że jej ówczesny ukochany ma coś na sumieniu.

Podczas pandemii Joanna Jabłczyńska postanowiła kupić stary dom na wsi. Aktorka nie ukrywała, że jej bliscy dosyć sceptycznie podchodzili do tego pomysłu. Z perspektywy czasu przyznaje jednak, że decyzja o przeprowadzce przyniosła jej spokój, harmonię i lepsze zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne.

Aktorka postanowiła relacjonować postępy prac w mediach społecznościowych, czym zachwycała swoich obserwatorów. Przy okazji remontu chwaliła się m. in., że odkryła w domu dodatkowe pomieszczenie. "Mieliśmy tylko dach wymienić… gdzieś popełniliśmy błąd. Z dobrych informacji to odkryliśmy piwnicę pod pomieszczeniem, które było kuchnią" - napisała.

