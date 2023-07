Zostawił włączoną kamerę hotelu. Nagranie obejrzało 6,4 mln osób

Zostawił włączoną kamerę w pokoju. "Bądźcie ostrożni"

Na nagraniu widać, jak pracownik hotelu wchodzi do pokoju, podchodzi do lodówki i bez wahania wyjmuje z niej puszkę piwa. Następnie, widać go przeszukującego rzeczy klienta. Pracownik hotelu sprawdza zawartość sejfu, a po chwili zaczyna przeglądać zawartość szuflad. W końcu skrupulatnie przeszukuje plecak mężczyzny, prawdopodobnie w poszukiwaniu wartościowych przedmiotów.