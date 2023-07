W pokoju hotelowym znalazł przejście. Internauci są przerażeni

Internauci są przerażeni

Wśród licznych komentarzy znalazło się kilka pomysłów, czym może być tajemne przejście. Jedni żartobliwie zauważają, że być może jest to przejście do świata Narnii. Inni są zdania, że to przejście do schronu przeciwbombowego. Nie wszyscy są jednak pozytywnie nastawieni do tego znaleziska. Wiele osób obawia się, że taki schowek służy podglądaczom lub hotelowym złodziejom. Pojawiły się też inne teorie: