Zostawiła go, gdy był przykuty do łóżka. "Ledwie potrafił się ruszyć"

To był najgorszy moment jego życia. Meghan Fox wolała zająć się sobą

Oficjalna informacja o rozstaniu małżonków ujrzała światło dzienne w 2020 roku. Do rozwodu doszło natomiast rok później. W tym czasie portale plotkarskie przypomniały, że to nie pierwszy raz, gdy Fox postanowiła opuścić męża. Pierwszy raz miało do tego dojść pięć lat wcześniej, gdy Green zapadł na nieznaną chorobę mózgu, która powodowała podobne objawy do udaru.