"Myślę, że trochę się zmieniłam, odkąd zaczęłam jeździć konno. Mam w sobie więcej łagodności, cierpliwości i pokory. Nauczyłam się wchodzenia w stan wewnętrznego spokoju i przede wszystkim koncentracji. Z koniem nie osiągniesz niczego siłą. To nie kotek, którego można wziąć pod pachę. Musisz wypracować to, na czym ci zależy, konsekwencją i spokojem" – powiedziała w wywiadzie dla "Twojego Stylu".

W związku z tym zamiłowaniem, dziennikarki nie mogło zabraknąć na evencie Hubertus, który odbywa się co roku w stadninie koni Ferensteinów w Gałkowie. W jakim stroju wskoczyła na białego rumaka?

Trzeba przyznać, że styl jeździecki idealnie wpisuje się w jesienną aurę. Charakteryzuje się kolorami ziemi oraz elementami garderoby, które muszą ściśle przylegać do ciała. Dlatego wśród okryć wierzchnich dla kobiet jeżdżących konno honorowe miejsce zajmują taliowane marynarki .

W stylizacji nie mogło zabraknąć również bryczesów – tutaj w kolorze śmietankowej bieli – oraz oficerek, czyli wysokich kozaków do jazdy konnej . Agnieszka Woźniak-Starak włożyła najpierw toczek, który następnie zamieniła na stylowy kapelusz.

