Wyglądała zwyczajnie, ale idealnie. Tylko spójrzcie na miejską stylizację Woźniak-Starak

Stając na ściance wie, że musi zrobić wrażenie. Ale na co dzień jest raczej minimalistką , a jej garderoba składa się w większości z basiców, które łatwo połączyć ze sobą tak, by otrzymać nienaganny efekt.

Agnieszka Woźniak-Starak wprawiła nas właśnie w jesienny nastrój, publikując na InstaStories kulisy swojego poranka w pracy . Będziemy odtwarzać jej stylizację tak długo, jak tylko pozwoli na to pogoda.

Na jaki look postawiła Agnieszka Woźniak-Starak w pierwszych dniach jesieni? Szary, przylegający do ciała T-shirt połączyła z niebieskimi jeansami wide leg, czyli najmodniejszymi spodniami ostatnich sezonów .

Trwa głosowanie w plebiscycie #Wszechmocne. Kliknij w baner poniżej, by oddać głos na swoją Wszechmocną!

Ale to nie wszystko. Dziennikarka nadała jej miejskiego szyku za sprawą oversizowej marynarki w kolorze cappuccino przyozdobionej delikatnymi prążkami. Efekt? Smart casual w najlepszej odsłonie z możliwych.

Dodatkowy plus? Każda z nas może ubrać się dokładnie tak samo. Zatem, jeśli brak ci inspiracji, oto gotowa propozycja miejskiego looku, który można wykorzystać także do pracy (w przypadku braku ścisłego dress code'u).

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!