Nie można oderwać oczu. Na czerwonym dywanie wyglądała obłędnie

W czwartkowy wieczór, 20 września, miała miejsce premiera filmu "Rzeczy niezbędne" z Katarzyną Warnke i Dagmarą Domińczyk w rolach głównych . Dramat poruszający temat molestowania seksualnego trafi do kin 27 września, a wcześniej będzie ubiegał się o nagrodę podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

T-shirt na czerwonym dywanie już nie jest faux pas. Katarzyna Warnke wybrała biały, oversizowy model z zabudowanym dekoltem wykonany z grubszego, mięsistego materiału. Aby podkreślić talię, zawiązała go na supełek.

Gwiazda filmu "Rzeczy niezbędne" dobrała do tego spódnicę maxi z czarnej, lejącej się satyny . W ten sposób stworzyła nieoczywisty, ale niezwykle modny duet, który dzięki połączeniu czerni i bieli zyskał elegancki sznyt. Udowodniła, że potrzeba naprawdę niewiele, by osiągnąć efekt "wow". Aktorka uzupełniła stylizację czarnymi czółenkami na obcasach oraz srebrną bransoletą .

Nietrudno zauważyć, że Katarzyna Warnke nie jest zwolenniczką wymyślnych fryzur. Przy okazji premiery zdecydowała się na gładko zaczesanego, niskiego kucyka . Jednocześnie dobrze wiedziała, że jej look byłby niepełny bez jaskrawoczerwonej szminki , która zawsze jest mocnym "statementem".

