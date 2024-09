Obcisłe rurki odchodzą do lamusa. Jeansy Warnke to hit na jesień

Wrzesień to idealny moment, by pomyśleć o skompletowaniu garderoby na jesień. W twojej szafie nie może zabraknąć jeansów, które sprawdzą się na wiele okazji. Katarzyna Warnke pokazała, jaki fason będzie rządzić w nowym sezonie. To wygodna i modna alternatywa dla rurek.