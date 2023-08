Zrób dziury w paście do zębów. Ten trik odmieni twoje życie

Środki do czyszczenia toalet są niezbędne, aby zdezynfekować muszlę i usunąć z niej kamień. Działają one miejscowo i tak naprawdę chwilowo. Niezbędne jest dodatkowe wsparcie, w postaci np. kostki do WC. Nie jest to rozwiązanie pozbawione wad, bowiem dużej części z nas przeszkadza zapach wyłaniający się z muszli, a także ryzyko, że kostka wpadnie do muszli, przez co może dojść do awarii kanalizacji.