Zrób jeszcze w sierpniu. Tuje szybko się odwdzięczą

Tuje cieszą się niesłabnącą popularnością. Są tanie i proste w uprawie. Nie wymagają wiele pracy czy specjalistycznych zabiegów. Po kilku latach od zasadzenia tworzą wysoki, żywo zielony żywopłot, który chroni posesję przed ciekawskimi spojrzeniami sąsiadów.

Jak zadbać o tuję? Najważniejszym zabiegiem jest regularne podlewanie i nawożenie, a także przycinanie. Dzięki temu roślina uchronisz roślinę przed nadchodzącymi przymrozkami.

Zrób to jeszcze w sierpniu. Tuje szybko ci się odwdzięczą

Choć pielęgnacja tui nie jest trudna, wielu z nas zapomina o zabiegu, który jest kluczowy dla wyglądu i kondycji rośliny. Tym zabiegiem jest przycinanie. Należy robić to trzy razy w roku — na przełomie marca i kwietnia, w czerwcu, a także w sierpniu. To już ostatni moment, żeby się za to zabrać.

Jak przycinać tuję? To bardzo proste. W tym celu przydadzą się specjalne nożyce do żywopłotów lub gałęzi, które należy zdezynfekować przed zabiegiem. Kupisz je w każdym sklepie ogrodniczym. Na początku należy uciąć 10-15 cm z czubka, a następnie 1-2 cm pędów znajdujących tuż przy szczycie tui. Ten prosty zabieg pobudzi ją do wzrostu wzdłuż i wszerz.

Sierpniowe cięcie jest bardzo ważne, bowiem w ten sposób zabezpieczysz ją przed nadchodzącą zimą. Co istotne, ten zabieg powinien być przeprowadzany jedynie na krzewach, które osiągnęły co najmniej 1,5 cm wysokości.

Wlej pod tuję. Zabezpieczysz je na zimę

Schyłek lata to ostatni moment na to, aby zadbać o tuje przed zimą. Należy je regularnie nawadniać, a także odżywiać. Można wykorzystać do tego gotowe nawozy, jednak równie dobrze sprawdzą się te domowe. Jaka odżywka będzie najlepsza? Wykorzystaj to, co masz już w domu. Nadadzą się zarówno fusy po kawie, jak i roztwór z wody i drożdży czy wywar z gotowanych warzyw. Każdy z tych nawozów dostarczy roślinie niezbędnych składników odżywczych, aby mogła prawidłowo się rozwijać.

