Polacy je uwielbiają. Nie każdy wie, kiedy są trujące

Toksyczne tuje - fakty i mity

Zwolennicy tui twierdzą, że roślina ta jest naturalnym ekranem, chroniącym przed ciekawskimi spojrzeniami sąsiadów, a ponadto zdobi ogród przez cały rok. Przeciwnicy natomiast podnoszą głosy, że tuje wydzielają toksyczne substancje, które mogą być szkodliwe dla zdrowia. Jednym z najczęściej powtarzanych mitów jest to, że tuje emitują "niewidoczne chmury trujących substancji" zawierające silne neurotoksyny takie jak tujon.

Tujon, związek terpenowy obecny w tej roślinie, w dużych dawkach rzeczywiście może prowadzić do problemów neurologicznych, a w przypadku zatrucia nawet do psychozy. Jednak, aby doszło do zatrucia, konieczne jest spożycie dużej ilości tej substancji, co w praktyce jest mało prawdopodobne. Kontakt z tujami może również wywołać reakcje alergiczne i ataki astmy. Niektórzy obawiają się także, że tuje niszczą populację pszczół, które zdają się te rośliny omijać.

Uwagi ekspertów na temat tuj

Specjaliści zajmujący się roślinami zwracają uwagę, że tuje zawierają w swoich tkankach tujon – substancję mogącą wywołać szkodliwe efekty zdrowotne przy bezpośrednim spożyciu. Kierownik Arboretum SGGW w Rogowie, mgr inż. Piotr Banaszczak, wskazuje jednak, że wiele roślin ogrodowych, takich jak wrotycz pospolity czy szałwia lekarska, również zawierają ten związek i nie są postrzegane negatywnie. Banaszczak dodaje: "Kleszcze nie mają żadnych korzyści związanych z bytowaniem na tujach, w związku z tym ich obecność na tujach jest kwestią przypadku".

Wielu ogrodników również potwierdza, że wybór tuj jako rośliny ozdobnej jest głównie podyktowany jej estetycznymi i praktycznymi walorami. Tworząc gęste żywopłoty, tuje skutecznie izolują posesję od hałasu i ciekawskich spojrzeń. Jednakże niektóre z odmian, jak Brabant czy Szmaragd, mogą być podatne na suszę ze względu na płytki system korzeniowy, co często wymaga regularnego nawadniania i odpowiedniej pielęgnacji przez cały sezon.

Alternatywy dla tuj

Mimo popularności tuj coraz więcej ogrodników zwraca się ku alternatywnym gatunkom, które mogą pełnić podobne funkcje w ogrodzie. Zamiast tuj warto rozważyć zasadzenie ognika szkarłatnego, grabu pospolitego, czy laurowiśni wschodniej. Te rośliny nie tylko zwiększają bioróżnorodność, ale również mogą być mniej podatne na choroby i wymagają mniej intensywnej pielęgnacji.

Biorąc pod uwagę różnorodność dostępnych gatunków, wybór roślin do ogrodu powinien być dostosowany do specyficznych warunków glebowych i klimatycznych danego miejsca. Warto także zwrócić uwagę na to, jakie korzyści mogą przynieść poszczególne rośliny dla lokalnej fauny, w tym pszczół i innych zapylaczy.

Za i przeciw

"Toksyczne tuje" mogą wydawać się kontrowersyjnym tematem, ale rzeczywistość jest znacznie bardziej złożona. Choć zawierają one substancje mogące być szkodliwe przy bezpośrednim spożyciu, same w sobie nie stanowią większego zagrożenia przy normalnym użytkowaniu ogrodu. Przed podjęciem decyzji o ich sadzeniu warto jednak dokładnie rozważyć różne aspekty, zarówno zalety, jak i wady tej popularnej rośliny.

