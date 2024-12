Zrób przed 15 grudnia. W święta będzie uginać się od kwiatów

W grudniu, czyli w okresie kwitnienia, unikaj przestawiania doniczki z grudnikiem. Roślina może wówczas utracić pąki, zatrzymując proces rozwoju kwiatów. Kluczowe jest również, aby nie narażać jej na przeciągi, co może prowadzić do zrzucania liści.

Wystarczy obrać trzy cebule. Łupiny wrzucić do szklanego naczynia i zalać gorącą wodą. Napar trzeba odstawić w ciemny kąt i odczekać 24 godziny. Następnie przecedzić i wymieszać z wodą. W ten sposób otrzymamy domowy nawóz za grosze. Podlewaj nim grudnika raz na dwa tygodnie.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!