Zrób to w październiku. Zimą sobie podziękujesz

Jednym z nieodłącznych elementów dbania o estetykę podwórka czy ogrodu jest regularne czyszczenie kostki brukowej. Powierzchnie te często pokrywają się mchem, co może nie tylko wyglądać nieestetycznie, ale także prowadzić do różnych wypadków. Warto więc zastanowić się, jakie są skuteczne, a zarazem tanie metody usuwania mchu z kostki brukowej. Jednym z takich sposobów jest ten z wykorzystaniem octu i wody.

Przygotowanie kostki do czyszczenia

Regularne czyszczenie kostki brukowej jest kluczowe dla jej długotrwałego użytkowania i estetyki. Na początkowym etapie warto zastosować specjalną szczotkę, która usunie z powierzchni kostki wierzchnią warstwę zabrudzeń. Sztywne włosie szczotki dotrze do wszelkich szczelin, gdzie gromadzi się mech, chwasty i opadłe liście. Oczyszczona w ten sposób kostka będzie łatwiejsza do umycia przy pomocy domowej mikstury octowej.

W kolejnych krokach należy dokładnie zamieść usunięty wcześniej brud, aby nie przekształcił się on w błoto, co mogłoby zwiększyć zakres prac. W tym celu wystarczy zwykła miotła i trochę cierpliwości. Nie zaleca się używania do tego myjki ciśnieniowej, ponieważ jej stosowanie może skutkować jedynie stratą wody, energii oraz czasu.

Stosowanie octu w walce z mchem

Ocet to środek, który skutecznie rozprawi się z mchem i innymi zabrudzeniami na kostce brukowej. Aby przygotować mieszankę do czyszczenia, wystarczy zmieszać go z wodą w proporcji 2:1. Ilość przygotowanej mikstury powinna być dostosowana do wielkości powierzchni, którą zamierzamy oczyścić. Roztwór octowy szybko rozpuści brud i osad.

Co należy z nim zrobić? Wystarczy spryskać powierzchnię kostki. Po kilku minutach przemyć czyszczoną powierzchnię czystą wodą, co pozwoli na usunięcie rozpuszczonych zabrudzeń. Jeśli po tej operacji zauważymy trudniejsze do usunięcia plamy, możemy zastosować ocet bezpośrednio, bez rozcieńczania. Jest on nie tylko skuteczny, ale również bezpieczny dla środowiska, co stanowi jego dodatkową zaletę.

