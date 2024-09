Ok, rozumiem

Zrób to we wrześniu. Latem krzaczki będą uginać się pod truskawkami

Wrzesień to dobry moment na to, aby przeprowadzić ostatnie prace porządkowe w ogrodzie. Po pozbyciu się resztek martwej materii należy wykonać kilka prostych zabiegów, które uchronią rośliny przed zimnem i przyśpieszą plonowanie.

Choć na dworze jest ciepło i słonecznie, zbliża się kalendarzowa jesień. To już ostatni moment na to, aby zadbać o swój ogród i rosnące w nim rośliny. Jak to zrobić? Poznaj kilka prostych zabiegów, które nie wymagają żadnej specjalistycznej wiedzy czy umiejętności ogrodniczych.

Zrób to we wrześniu. Wiosną sobie podziękujesz

Lawenda to urokliwa roślina, która zdobi wiele ogrodów. Cenimy ją nie tylko za piękny wygląd, ale też za wyjątkowy zapach odstraszający wiele szkodników. Jest naprawdę prosta w uprawie, jednak po przekwitnięciu wymaga przycięcia. Leonardo i Domenico Musceo, doświadczeni ogrodnicy wyjaśnili, jak przeprowadzić jesienne cięcie lawendy.

Należy sięgnąć po ostre nożyce i przyciąć ok. 1/3 długości pędów. Ten prosty zabieg pobudzi je do szybszego wzrostu. Pamiętaj też o tym, aby pozbyć się przesuszonych liści i kwiatów. To samo należy zrobić z przekwitłymi krzewami różanymi.

Przed nadejściem pierwszych chłodnych dni warto zadbać o trawnik. Zacznij od oczyszczenia go z resztek liści czy fragmentów przesuszonej trawy przy pomocy grabi. Zaopatrz się w nawóz organiczny z wysoką zawartością azotu, potasu i fosforu i rozprowadź go po oczyszczonej powierzchni.

Jeśli masz taką możliwość, sprawdź pH. Wykorzystaj papierek wskaźnikowy. Kupisz go w każdej aptece. Przyjmuje się, że odczyn gleby powinien umieścić się w przedziale 6 - 7,5 pH.

Zasadź przed zimą. Latem sobie podziękujesz

Choć sezon na truskawki skończył się dwa miesiące temu, warto przygotować ja na kolejne lato. Mało kto wie, ale te owoce można sadzić jesienią. W tym celu warto wykorzystać rozłogi truskawek, które większość osób uważa za niepotrzebny opad. Jak to robić? Wykop kilka głębokich otworów w ziemi. Zwróć uwagę na stanowisko. Powinno być ciepłe i słoneczne. Wypełnij je świeżą i odżywioną ziemią bogatą w kompost. Umieść rozłogi głęboko w glebie, a na końcu przysyp je ziemią. Latem krzaczki będą uginały się pod truskawkami.

