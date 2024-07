Domowy nawóz do lawendy. Wystarczy jeden składnik z kuchni

Chociaż lawenda kojarzy się głównie z prowansalskimi polami, z powodzeniem można ją uprawiać także w Polsce. Ta wszechstronna roślina jest nie tylko piękna, ale również niezwykle funkcjonalna. Jej intensywny zapach odstrasza komary, kleszcze i inne szkodniki, co czyni ją idealnym dodatkiem do każdego ogrodu.

Pielęgnacja lawendy nie jest skomplikowana, ale wymaga systematyczności. Ważnym zabiegiem jest regularne przycinanie pędów , które pobudza roślinę do bujniejszego wzrostu. Najlepiej robić to wczesną wiosną i po zakończeniu kwitnienia, czyli latem lub wczesną jesienią. Dzięki temu lawenda zachowa zwarty pokrój i będzie obficie kwitnąć.

Lawenda najlepiej rośnie w miejscach słonecznych , gdzie gleba jest przepuszczalna, lekka i umiarkowanie wilgotna. Unikaj sadzenia jej w cieniu oraz w glebie gliniastej i ciężkiej, ponieważ utrudni to jej kwitnienie. Aby zapewnić lawendzie odpowiedni drenaż, przed posadzeniem warto dodać na dno dołka keramzyt, drobne kamienie lub potłuczone kawałki glinianej doniczki. To samo dotyczy lawendy uprawianej w donicach.

Tworzenie domowego nawozu do lawendy jest proste i tanie. Można przygotować go na dwa sposoby: w wersji fermentowanej, która jest mocniejsza, lub bez fermentacji. Ta druga wersja jest słabsza, co może być wskazane, jeśli planujemy podlewać nią również warzywa, drzewa i krzewy owocowe. Lawendę należy podlewać nawozem 1-2 razy w tygodniu, a kwiaty ozdobne rzadziej - co 3-4 tygodnie.